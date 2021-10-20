На освобожденных территориях Азербайджана 167 месторождений драгоценных металлов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана 167 месторождений драгоценных металлов.

Об этом замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Вугар Керимов сказал, выступая на открывшихся сегодня в бакинском Экспоцентре выставках Rebuild Karabakh и BakuBuild, сообщает в среду Day.Az.

По его словам, большая часть этих месторождений на протяжении 30 лет эксплуатировалась: "Причиненный ущерб измеряется миллиардами долларов. Нанесен серьезный ущерб и окружающей среде. Продолжаются мониторинги по оценке ущерба, нанесенного биоразнообразию. Кроме того, очень большой ущерб нанесен водным ресурсам на этих территориях. В планах строительство новых и реконструкция существующих там водохранилищ для обеспечения населения питьевой водой, а также водой для полива посевных площадей".