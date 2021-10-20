SOCAR AQS и Нафтогаз подписали меморандум о взаимопонимании

НАК "Нафтогаз Украины" и азербайджанская SOCAR AQS подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития наземных и морских технологий, сообщает Trend со ссылкой на "Нафтогаз", передает Day.Az.

Компания также подписала соглашения с Dragon Oil из ОАЭ, американской Helmerich & Payne, Inc. ("H&P"), а также с 3 Seas Energy.

Как отмечается, эти документы создают основу для партнерских отношений, которые запланированы в рамках новых стратегических проектов, включая разработку месторождений на Черном море и трудноизвлекаемых газовых месторождений, а также повышение эффективности добычи на истощенных месторождениях.

"Сотрудничество с SOCAR AQS может технологически ускорить освоение месторождений на Черном море. Ведь партнер имеет большой опыт бурения на шельфе Каспийского моря и свой буровой флот для работы на море. SOCAR AQS также обладает опытом и техническими возможностями для бурения на сложных участках суши",- говорится в сообщении компании.

Как сказал генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев, такое сотрудничество открывает новые возможности для деловых отношений и совместной оценки перспектив разведки и добычи углеводородов в Украине, обмена опытом, знаниями и технологиями, а также для расширения экономических связей между Азербайджаном и Украиной.