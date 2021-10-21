IFC работает с Азербайджаном над созданием дорожной карты для развития морской ветроэнергетики

Международная финансовая корпорация (IFC) работает с Азербайджаном над подготовкой дорожной карты для развития морской ветроэнергетики, сказала Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

"Азербайджан обязуется сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов к 2030 году. В соответствии с этим, одним из стратегических приоритетов IFC в Азербайджане является поддержка перехода страны на устойчивую энергетику и инвестирование в производство электроэнергии из ВИЭ. Среди возобновляемых источников энергии, которые могут быть преобразованы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, морская ветроэнергетика особенно перспективна. Согласно анализу Программы помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка (ESMAP), в Азербайджане потенциал морской ветроэнергетики оценивается в 157 гигаватт. Это максимальный технический потенциал, который невозможно развивать полностью. Однако это значительный показатель по сравнению с суммарной установленной мощностью генерации страны, составляющей около восьми гигаватт", - сказала Дуарте.

По ее словам, раскрывая этот потенциал и отказываясь от нефти и газа, Азербайджан может сократить как выбросы парниковых газов, так и уязвимость перед изменчивыми ценами на топливо.

"Изучение и развитие морской ветроэнергетики также будет способствовать участию частного сектора во всей сфере энергетики. Это поможет усилить конкуренцию, укрепить инфраструктуру Азербайджана и диверсифицировать экономику. Поэтому IFC работает с министерством энергетики Азербайджана над созданием всеобъемлющей дорожной карты для развития сектора морской ветроэнергетики", - сказала региональный менеджер IFC.