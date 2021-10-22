С 1995 года Международная финансовая корпорация (IFC) инвестировала в Азербайджан около 500 миллионов долларов, в том числе 73 миллиона долларов за счет мобилизации, сообщила Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте, передает Day.Az.

"Эти средства были выделены для финансирования проектов в различных секторах, включая финансовые услуги, а также для инфраструктуры и производства. Кроме того, IFC выделила около 100 миллионов долларов в рамках своей программы торгового финансирования и предоставила 250 миллионов долларов для проекта трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан", - сказала она.

Дуарте отметила, что в течение последних нескольких лет усилия IFC в Азербайджане были сосредоточены на консультационной работе по финансовой инфраструктуре, а также на создании законодательной базы по инвестициям и стратегии поощрения инвестиций.

"Работа IFC в стране включает поддержку ряда законодательных и нормативных инициатив с упором, в частности, на малый бизнес, сельское хозяйство, безопасность пищевых продуктов, туризм", - сказала региональный менеджер IFC.