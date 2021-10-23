Освобожденные территории Азербайджана будут способствовать расширению коридора TRACECA

Освобожденные территории Азербайджана будут способствовать дальнейшему развитию и расширению коридора TRACECA.

Об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на прошедшем в режиме видеоконференции 15-м заседании Межправительственной комиссии TRACECA, на котором председательство в комиссии перешло к Болгарии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава ведомства рассказал о работе, проделанной Азербайджаном в период председательства в TRACECA, а также в сфере развития международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.

Набиев отметил, что восстановление транспортно-экономических связей после 44-дневной Отечественной войны, в результате которой были освобождены оккупированные территории Азербайджана, будет способствовать дальнейшему развитию и расширению коридора TRACECA.

Участники заседания были проинформированы о реконструкции и строительстве азербайджанской инфраструктуры, разрушенной в результате армянской оккупации.

Кроме того, была подчеркнута важность принятия мер по повышению конкурентоспособности коридора TRACECA в ряде сфер, в частности, в области гармонизации погранично-пропускных процедур, устранения регуляторных и административных барьеров при осуществлении перевозок.

Участники заседания приняли итоговую резолюцию и Софийскую декларацию.