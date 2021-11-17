https://news.day.az/economy/1404670.html Агентство по развитию МСБ Азербайджана и АО "Российский экспортный центр" подписали меморандум о взаимопонимании
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и АО "Российский экспортный центр" подписали меморандум о взаимопонимании
Между АО "Российский экспортный центр" и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана подписан меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду Trend с церемонии подписания в Баку, передает Day.Az.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орхан Мамедов.
Отметим, что в Баку проходит деловая миссия российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры - "Умный город".
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