В ЧБТР назвали объем портфеля подписанных с Азербайджаном соглашений

Портфель подписанных соглашений Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) с Азербайджаном в настоящее время составляет 130 миллионов евро по семи проектам. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend. президент ЧБТР Дмитрий Панкин, передает Day.Az.

"Из-за пандемии коронавируса произошло значительное сокращение новых инвестиций и капитальных затрат компаний по всему региону. Это отразилось на количестве компаний, подавших заявки на финансирование в ЧБТР, и Азербайджан не стал исключением из этой тенденции. Поэтому рост портфеля банка в Азербайджане не соответствовал на тот момент нашим планам. В 2021 году банк подписал только одно новое соглашение на 10 миллионов манатов и выплатил азербайджанским клиентам 48,2 миллиона евро", - сказал Панкин.

По его словам, ЧБТР стремится поддерживать экономические приоритеты государства и адекватно реагировать на рыночный спрос.

"Мы уделяем особое внимание проектам, которые способствуют региональному сотрудничеству, росту и диверсификации экспорта товаров и услуг, а также созданию новых рабочих мест. Банк стремится предоставить финансирование для повышения эффективности инфраструктуры, сфер возобновляемых источников энергии, производства, агробизнеса. Однако это зависит от спроса со стороны азербайджанских структур. Любой пригодный к учету проект, который способствует экономическому развитию, увеличивает экспортный потенциал и способствует открытию рабочих мест, является для нас приоритетом в Азербайджане", - сказал президент ЧБТР.