Трудовая миграция из Турции в Азербайджан сократилась более чем на 60%

Число поездок граждан Турции в Азербайджан с целью трудоустройства в январе - октябре 2021 года значительно сократилось.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR), передает Day.Az.

В указанный период число турецких граждан, посетивших Азербайджан по линии İŞKUR, сократилось на 61,8 процента по сравнению с январем - октябрем прошлого года, составив 42.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехали 11 688 граждан Турции, что на 24,7 процента больше, чем в январе - октябре 2020 года.

В октябре по линии İŞKUR работой были обеспечены 123 317 турецких граждан.

Из общего числа трудоустроенных 37,9 процента составили женщины, 62,1 процента - мужчины. При этом 98,8 процента соискателей получили работу в частном секторе.

В октябре 2021 года число безработных в Турции составило 3,122 миллиона, из которых 49,2 процента - женщины, 50,8 процента - мужчины.