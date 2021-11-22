Азбадам продолжает поставки миндаля за пределы Азербайджана

Компания AZBADAM, деятельностью которой является выращивание миндаля в собственных садах площадью 422 гектаров, а также других садах на территории республики и переработка миндаля, активно реализует стратегию развития экспорта своей продукции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Завод по переработке миндаля начал свою деятельность в сентябре 2021 года и уже сегодня уже отличается своими поставками за рубеж. После Турции сегодня страной назначения отправки стал Узбекистан.

Крупнейший производитель миндаля в Азербайджане ввиду высокого производственного потенциала помимо упомянутых страннацелен на экспорт в другие страны Азии, СНГ и конечно же в Европу.