https://news.day.az/economy/1406553.html Азбадам продолжает поставки миндаля за пределы Азербайджана - ФОТО
Азбадам продолжает поставки миндаля за пределы Азербайджана - ФОТО
Компания AZBADAM, деятельностью которой является выращивание миндаля в собственных садах площадью 422 гектаров, а также других садах на территории республики и переработка миндаля, активно реализует стратегию развития экспорта своей продукции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Завод по переработке миндаля начал свою деятельность в сентябре 2021 года и уже сегодня уже отличается своими поставками за рубеж. После Турции сегодня страной назначения отправки стал Узбекистан.
Крупнейший производитель миндаля в Азербайджане ввиду высокого производственного потенциала помимо упомянутых страннацелен на экспорт в другие страны Азии, СНГ и конечно же в Европу.
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