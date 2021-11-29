Продукция Бакинского НПЗ соответствует международным стандартам

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) оптимизирует производство топлива на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева в соответствии с международными стандартами.

Об этом сказал в понедельник заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов в ходе медиатура на Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане качество бензина и топлива контролируется государственными органами, а в ходе проверок (не со стороны SOCAR), проведенных на АЗС, были выявлены некоторые несоответствия продукции внутренним стандартам.

"Эти нарушения связаны с хранением топлива. Не исключено, что в топливо добавляются некоторые примеси. Например, бензин AI-92, производимый на нашем заводе, соответствует действующим в Азербайджане нормам и стандартам. Мы регулярно проверяем качество топлива в лабораториях. Кроме того, мы стремимся, чтобы производимая на НПЗ продукция соответствовала международным стандартам. Для этого ведутся работы по модернизации нашего завода", - сказал Ахмедов.

Он отметил, что после запуска в Азербайджане производства топлива стандарта Евро-5 количество автомобилей, работающих на нем, может вырасти.

Напомним, что Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона Южного Кавказа, расположенное на Абшеронском полуострове.