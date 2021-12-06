Россия разрешила еще 12 предприятиям на экспорт продукции Азербайджана

С 6 декабря 2021 года Россельхознадзор дал разрешение на экспорт помидоров еще с 7 предприятий, а яблок - с 5 предприятий на основании результатов фитосанитарного мониторинга предприятий по выращиванию помидоров и яблок, анализа протоколов лабораторных испытаний и мониторинга образцов продукции, а также гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПБ.

Отмечено, что за сегодняшний день соответствующим ведомством РФ дано разрешение на экспорт продукции 212 предприятий по производству томатов, 76 предприятий - по производству яблок.

На данный момент экспортный потенциал предприятий, которым дано разрешение, составляет 364 373 тонны. Это 202,4% от общего объема продукции томатов, экспортированной в Россию в 2020 году.

Также экспортный потенциал 76 предприятий, которым разрешено экспортировать яблоки в РФ, составляет 161 787 тонн, что составляет 241,7% от общего объема 66 924 тонн экспортированной продукции в течение 2020 года.

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики выражает признательность Федеральной службе РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору за профессиональное отношение к развитию сотрудничества, совместные мониторинги хозяйств растениеводства, действующих в нашей стране, проводимые с участием российских специалистов за прошедший период, и поддержку этих хозяйств. АПБ и впредь будет тесно сотрудничать с соответствующим ведомством РФ.