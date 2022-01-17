Баку и Анкара обсудили проекты по восстановлению Карабаха

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, на встрече, состоявшейся в ведомстве с замминистра по окружающей среде, градостроительству и изменению климата Турции, председателем Ассоциации инженеров и архитекторов тюркского мира Муджахитом Демирташем, заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил меры, осуществляемые в Азербайджане по поддержке и развитию экономики, стимулированию предпринимательства.

Коснувшись работ по восстановлению, проводимых на освобожденных землях Азербайджана, замминистра подчеркнул активное участие турецких компаний в реализуемых там проектах.

Как отметил в свою очередь Муджахит Демирташ, активное участие турецких компаний в архитектурных и градостроительных проектах поспособствует созданию новых предприятий и рабочих мест.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества с Ассоциацией инженеров и архитекторов тюркского мира в проектах по восстановлению в Карабахе.