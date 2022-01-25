Карабах станет самым красивым регионом Азербайджана - Шахин Мустафаев
Карабах в ближайшее время станет самым красивым регионом Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на совместном брифинге с министром дорог и градостроительства Ирана Рустамом Гасеми.
"Азербайджан в кратчайшие сроки приступил к восстановлению освобожденных территорий. Ведутся работы по восстановлению территорий, строятся автомобильные и железные дороги, а также ведутся работы по восстановлению Зангезурского коридора", - сказал Мустафаев.
По его словам, освобождение азербайджанских территорий от армянской оккупации создало возможности для расширения торгово-экономических отношений с Ираном.
"Кроме того, у нас есть большие возможности для расширения существующего сотрудничества", - добавил вице-премьер.
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