Азербайджан будет экспортировать шафран в арабские страны

На 28-й Международной выставке продуктов питания и напитков, состоявшейся 18-21 января в Турции в городе Анталья, азербайджанские предприниматели достигли предварительных договоренностей о новом сотрудничестве.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, производители джемов, растительных масел достигли предварительных соглашений по дистрибуции с турецкими компаниями.

Производители шафрана достигли предварительных соглашений по экспорту местного шафрана и продукции из него в арабские страны, а производитель сухофруктов - по экспорту сушеной хурмы в торговые сети Турции.

Отметим, что на выставке на специальном стенде, организованном Агентством по развитию МСБ, свою продукцию представили 15 субъектов микро- и малого предпринимательства страны. На стенде "Made in Azerbaijan" были представлены сухофрукты, растительные масла, консервированные продукты, фруктовые соки, чай, ягоды, шафран и продукция из него, печенье, конфеты, шоколад и другие продукты.