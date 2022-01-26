Азербайджан увеличит экспорт природного газа в Турцию

На фоне технических проблем, возникших в последние дни в связи с импортом газа в Турцию из Ирана, турецкая сторона обратилась в Компанию газоснабжения Азербайджана (AGSC) для импорта дополнительных объемов газа с целью устранения временного дефицита.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал пресс-секретарь компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Компания AGSC, представляющая консорциум "Шахдениз" уже ответили на запрос Турции и, мобилизовав имеющиеся возможности, экспорт газа из Азербайджана в Турцию будет увеличен в соответствии с возникшими потребностями. Считаю, что этот шаг станет очередным важным вкладом в укрепление и развитие дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией", - подчеркнул он.