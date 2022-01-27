Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 января выросла на 2,68 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 93,84 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,64 доллара и составила 92,98 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла на 2,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 88,55 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 2,57 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,45 доллара за баррель.