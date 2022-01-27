Европейскo-Азербайджанская школа: вчера было подписано партнерское соглашение о регистрации IELTS между British Council и Азербайджанским Центром Развития Учителей (ATDC)

Вчера было подписано соглашение между Британским Советом (British Council) и Азербайджанским Центром Развития Учителей (ATDC), целью которого является установление стратегического партнерства на основе сотрудничества в области подготовки и организации экзаменов IELTS. Церемония подписания прошла в здании ATDC, и в ней приняли участие директор Европейско-Азербайджанской школы Франческо Банкини, директор представительства Британского Совета в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо, представители государственных учреждений, участвующих в образовательном процессе, университетов и СМИ.

В меморандуме о взаимопонимании изложены принципы сотрудничества двух вузов по обмену опытом в области обеспечения качества при организации экзаменов IELTS с возможностью в будущем стать официальным экзаменационным центром EAS.

Франческо Банкини, директор European Azerbaijan School, на церемонии подписания заявил, что статус официальных партнеров по регистрации IELTS создаст лучшую возможность для студентов EAS улучшить свои навыки английского языка посредством участия в тренингах и пробных экзаменах, организованных в ATDC. в сотрудничестве с Британским Советом.

Г-н Фрэнсис Гарденер-Трехо, директор Британского Совета в Азербайджане, сказал: "Британский Совет рад расширить свои услуги и наладить сотрудничество с ключевыми учебными заведениями Азербайджана, такими как European Azerbaijan School. Наше партнерство по IELTS теперь принесет пользу большему количеству студентов, что, в свою очередь, расширит будущие карьерные возможности для азербайджанской молодежи".

Британский Совет был создан в Азербайджане с 1993 года. Каждый год мы связываемся с тысячами студентов, преподавателей, политиков, ученых, исследователей, творческих людей и предпринимателей в Азербайджане. Основное внимание в нашей работе уделяется предоставлению возможностей для молодежи путем улучшения стандартов преподавания и изучения английского языка; с помощью международно признанных экзаменов в Великобритании; позиционирование Великобритании как предпочтительного партнера для развития креативной экономики в Азербайджане

Раксана Мамедова, директор ATDC, выражает признательность за поддержку, которую ATDC получает от всех своих партнеров. Она упомянула, что пандемия замедляется, и поэтому ATDC планирует возобновить свою деятельность в полном объеме, а подписание соглашения с Британским Советом повысит потенциал ATDC по предоставлению качественных образовательных услуг всем заинтересованным клиентам.

Созданный в июне 2014 года центр ATDC предлагает местным учителям современные методы обучения. Все инструкторы являются высокообразованными, мотивированными и полными энтузиазма инструкторами, имеющими опыт в современной педагогике и образовательной практике.

Миссия Азербайджанского центра развития учителей состоит в том, чтобы обогатить способности педагогов продвигать педагогическую профессию посредством исследований в области науки и искусства преподавания и обучения, применения привлекательных и содержательных педагогических подходов, эффективного использования технологий и анализа, а также развитие школьного руководства и образовательной политики.

Ещё одним значимым событием на этой неделе стало вручение международной награды школе European Azerbaijan School за январь 2022 года от ISC Research!

ISC Research является ведущим мировым поставщиком данных, тенденций и информации о международных школах с англоязычным языком обучения K-12 по всему миру с 1994 года.

Европейско-Азербайджанская школа получила специальную награду за инновации и стратегическое лидерство в номинациях международных школ. Мы гордимся тем, что постоянно делимся передовым опытом, творческими начинаниями, участием сообщества и инновациями в международном и местном сообществе.