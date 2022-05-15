Предсказано сокращение рынка смартфонов

Поставки смартфонов в первом квартале 2022 года упали на 12,8 процента. Об этом сообщается в отчете аналитического агентства TrendForce, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты компании выяснили, что за первые три месяца 2022 года производители смартфонов отгрузили на рынок около 310 миллионов единиц девайсов. По сравнению с предыдущим кварталом снижение составило 12,8 процента. Аналитики предсказывают, что во втором квартале снижение поставок и сокращение рынка продолжатся.

Основными причинами падения темпов производства специалисты агентства назвали новую вспышку COVID-19 в Китае и связанные с ней ограничения. Во втором квартале года кризис в Украине повлияет на темпы глобальной инфляции, по причине которой потребители будут реже приобретать новые устройства.

В отчете TrendForce говорится, что за весь 2022 год на рынок будет поставлено около 1,3 миллиарда единиц смартфонов. Аналитики также считают, что прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения.

В агентстве заявили, что Китай остается главным рынком смартфонов в мире. По итогам года на его долю придется 21,1 процента, на второй и третьей позициях окажутся Индия и США, которые получат доли в 13,1 и 11 процентов соответственно.