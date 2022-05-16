Иран примет необходимые меры для экспорта природного газа в Азербайджан.

Об этом заявил председатель Национальной газовой компании (NIGC) Маджид Чегини, передает Day.Az со ссылкой на Mehr News Agency.

Он отметил, что Иран приложит необходимые усилия для возобновления торговли газом с другими странами, а также предпримет необходимые меры для экспорта газа в соседние страны, включая Турцию и Ирак.

"Мы ведем переговоры с Турцией, которая заинтересована в продлении соглашения. Учитывая имеющиеся возможности, мы приложим все усилия для увеличения пропускной способности", - сказал Чегини.

Чегини добавил, что создана рабочая группа, которая постарается продлить контракт, увеличив его мощность.

Первое заседание группы будет посвящено продлению контракта.

"Что касается экспорта газа в Ирак, то эта страна также хочет продлить прежнее соглашение", - подчеркнул председатель компании.