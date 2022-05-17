На одной из крупнейших электростанций Азербайджана проводится капремонт

ОАО "Азерэнержи" капитально ремонтирует второй блок двухблочной электростанции "Джануб" мощностью 780 МВт в городе Ширван, построенной и введенной в эксплуатацию в 2013 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба "Азерэнержи".

Следует отметить, что "потерянная" мощность первого блока была восстановлена после капитального ремонта, проведенного в 2018 году согласно эксплуатационным нормам. Соответствующие работы осуществляются также на втором блоке станции. Таким образом, капитальный ремонт паровых и газовых турбин, утилизационных котлов, трансформаторов, генераторов и вспомогательного оборудования второго блока станции продлевает срок службы станции и "потерянная" мощность восстанавливается за счет восстановления надежности и устойчивости.

Как сообщил начальник центра по связям с общественностью "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев, ранее капитальный ремонт станций осуществляли иностранные компании, а в этот раз капитальный ремонт на электростанции был проведен в основном местными специалистами.

Следует отметить, что начиная с 2018 года, за счет реконструкции ремонтно-восстановительных работ на 12 крупнейших электростанциях страны восстановлено более 1000 МВт "потерянной" мощности.