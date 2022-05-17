В Бейлагане проводится реконструкция 36-километровой автодороги

Продолжается реализация крупномасштабных проектов по реконструкции и совершенствованию дорожной инфраструктуры республики. Одним из таких проектов является капитальная реконструкция автомобильной дороги Годеклер-Арысу-Гахраманлы-Аллахярлы-Бунъядлы в Бейлаганском районе.

Как сообщили Day.Az в Агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), на территории Бейлаганского района ведется строительство 36-километровой автомобильной дороги, охватывающей 7 населенных пунктов, в соответствии с IV техническим уровнем. Ширина земляного полотна составляет 9 метров, ширина проезжей части дороги - 6 метров.

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