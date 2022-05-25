Сколько средств выделено на разработку генпланов городов в Карабахе?

В прошлом году на разработку генпланов освобожденных от оккупации городов Азербайджана было выделено 25 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в 2021 году из 2,2 миллиарда манатов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, использовано 2,178 миллиарда манатов, или 99 процентов от совокупного объема.