Азиатский банк развития (АБР) поддержит проект строительства Гарадагской солнечной электростанции в Азербайджане, сказала Trend директор представительства АБР в Азербайджане Кэндис МакДейган, передает Day.Az.

По ее словам, совет директоров АБР подписал соглашение на сумму 35,7 миллиона долларов с ООО Masdar Azerbaijan Energy, предусматривающее выработку электроэнергии из солнечной энергии в Азербайджане.

Она отметила, что АБР вместе с другими международными корпорациями поддержит контракт в сфере солнечной энергетики в Азербайджане.

"Для АБР это первый проект в области возобновляемой энергетики такого масштаба, реализованный в Азербайджане", - сказала МакДейган.

Гарадагская солнечная электростанция установленной мощностью 230 МВт будет построена в поселке Алят.

Проект поддерживает три операционных приоритета Стратегии АБР до 2030 года, такие как борьба с климатическими изменениями, повышение устойчивости к ним, а также экологической устойчивости.