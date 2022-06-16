В Азербайджане подготовлен законопроект о внутренней торговле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли на открытии выставки-конференции Partners and Business Baku 2022.

По его словам, законодательство о внутренней торговле имеет важное значение.

Аббасбейли отметил, что создана совместная рабочая группа с другими соответствующими структурами в этом направлении и подготовлен проект, который сейчас находится на стадии согласования.

"По завершении процесса согласования проект будет представлен Милли Меджлису", - сказал он.