На Южном Кавказе уже видны реальные возможности для мира и процветания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц на германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию на тему "Возобновляемые источники энергии в Азербайджане".

"Мы уже видим реальные возможности на Южном Кавказе. Это мир и процветание. Евросоюз тоже поддерживает это. В настоящее время мы живем в состоянии кризиса. Порой мы принимаем мир, как что-то само собой разумеющееся, и не понимаем его ценности. Кризисы подвигают нас не только двигаться в направлении устойчивости, но и рассматривать каждую сферу в более широком аспекте", - добавил дипломат.