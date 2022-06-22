https://news.day.az/economy/1473120.html В Лачине и Кяльбаджаре построят ветровые электростанции
В Лачине и Кяльбаджаре построят ветровые электростанции
В Лачинском и Кяльбаджарском районах будут построены ветровые электростанции.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в утвержденном сегодня Кабмином "Плане мероприятий по созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных территориях Азербайджана в 2022-2026 годах".
Согласно плану мероприятий, министерство энергетики совместно с ОАО "Азерэнержи" должно обеспечить строительство ветровых электростанций в Лачинском и Кяльбаджарском районах.
Министерство должно обеспечить подготовительные работы по проекту, подписание контрактов, строительство станций (мощностью 400 МВт) в 2022-2026 годах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре