В Лачине и Кяльбаджаре построят ветровые электростанции

В Лачинском и Кяльбаджарском районах будут построены ветровые электростанции.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в утвержденном сегодня Кабмином "Плане мероприятий по созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных территориях Азербайджана в 2022-2026 годах".

Согласно плану мероприятий, министерство энергетики совместно с ОАО "Азерэнержи" должно обеспечить строительство ветровых электростанций в Лачинском и Кяльбаджарском районах.

Министерство должно обеспечить подготовительные работы по проекту, подписание контрактов, строительство станций (мощностью 400 МВт) в 2022-2026 годах.