В Локбатане ремонтируют две дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улице Массив 6, 1А протяженностью 1 000 м и на улице Массив 6, Ени мехелле протяженностью 2 800 м в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Согласно сообщению, в рамках работ по реконструкции на улицах извлечен непригодный грунт, построено новое дорожное полотно, осуществлены работы по профилированию дороги, построено основание дороги.

В настоящее время идет укладка асфальтобетонного покрытия.

Отметим, что в 2021 году в Гарадагском районе отремонтировано 6,5 км улиц и дорог.

Протяженность улиц, которые предстоит отремонтировать в этом году, составляет 19,6 км.