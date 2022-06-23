ЕБРР запустит новые проекты в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана

В нынешнем году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустит несколько проектов в Азербайджане в сферах устойчивого развития и возобновляемой энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова на 24-м ежегодном заседании Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в Баку.

"Мы уже запустили проект по управлению твердыми бытовыми отходами в Гяндже. Этим летом мы запустим еще два проекта - в области солнечной и ветровой энергии", - сказала Махмудова.

По ее словам, ЕБРР будет и далее поддерживать "зеленый" рост в Азербайджане.

"В этом году мы будем активно работать над усовершенствованием сектора цифровизации, обеспечением продовольственной безопасности, транспортного сектора с акцентом на так называемый Средний коридор", - добавила Махмудова.