https://news.day.az/economy/1473436.html В поселке Зиря ремонтируются три улицы - ФОТО - ВИДЕО
В поселке Зиря ремонтируются три улицы - ФОТО - ВИДЕО
Госагентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улицах Сеида Азима Ширвани, Хасрата Агамалыоглу и Железнодорожной улице поселка Зиря Хазарского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства, общая протяженность улиц составляет 1,15 км.
В рамках проводимых ремонтных работ уложено новое асфальтобетонное покрытие.
В соответствии с "Инвестиционной программой" текущего года в поселках Мардакян, Бина, Бузовна, Гала и Зиря Хазарского района проводится ремонт улиц и дорог протяженностью 26,5 км.
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