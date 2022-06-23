В поселке Зиря ремонтируются три улицы

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улицах Сеида Азима Ширвани, Хасрата Агамалыоглу и Железнодорожной улице поселка Зиря Хазарского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства, общая протяженность улиц составляет 1,15 км.

В рамках проводимых ремонтных работ уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В соответствии с "Инвестиционной программой" текущего года в поселках Мардакян, Бина, Бузовна, Гала и Зиря Хазарского района проводится ремонт улиц и дорог протяженностью 26,5 км.