https://news.day.az/economy/1473672.html Микаил Джаббаров встретился с председателем Национальной нефтяной компании ОАЭ
Микаил Джаббаров встретился с председателем Национальной нефтяной компании ОАЭ
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателем Национальной нефтяной компании ОАЭ (ENOC) Саидом Мохаммедом Ахмедом аль-Тайером.
Об этом, как передает Day.Az, написал Джаббаров в Twitter.
"В ходе встречи с председателем Национальной нефтяной компании ОАЭ Саидом Мохаммедом Ахмедом аль-Тайером обсудили сотрудничество по трейдингу между SOCAR и ENOC, перспективы по определению инвестиционных возможностей и совместных проектов", - говорится в публикации.
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