Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателем Национальной нефтяной компании ОАЭ (ENOC) Саидом Мохаммедом Ахмедом аль-Тайером.

Об этом, как передает Day.Az, написал Джаббаров в Twitter.

"В ходе встречи с председателем Национальной нефтяной компании ОАЭ Саидом Мохаммедом Ахмедом аль-Тайером обсудили сотрудничество по трейдингу между SOCAR и ENOC, перспективы по определению инвестиционных возможностей и совместных проектов", - говорится в публикации.