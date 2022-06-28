В Шамахы ремонтируют 18 улиц

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтные работы на 18 улицах Шамахы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Согласно информации, общая протяженность улиц составляет 13 км. Ремонтные работы охватывают площадь в 73 587 кв. м.

В течение 2021 года агентство осуществило ремонтно-строительные работы на 44 проспектах и улицах, общая протяженностью которых составляет 27 км.