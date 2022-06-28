https://news.day.az/economy/1474567.html В Шамахы ремонтируют 18 улиц - ФОТО - ВИДЕО
В Шамахы ремонтируют 18 улиц - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтные работы на 18 улицах Шамахы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства.
Согласно информации, общая протяженность улиц составляет 13 км. Ремонтные работы охватывают площадь в 73 587 кв. м.
В течение 2021 года агентство осуществило ремонтно-строительные работы на 44 проспектах и улицах, общая протяженностью которых составляет 27 км.
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