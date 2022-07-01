В Баку обсудили перспективные возможности в медицинском бизнесе

1 июля при организации Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), поддержке министерства здравоохранения и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) в Баку состоялись общественные обсуждения на тему "Перспективные возможности в медицинском бизнесе".

Как сообщили Day.Az в агентстве, в обсуждениях приняли участие представители соответствующих госструктур и бизнесмены, работающие в сфере медицины.

Председатель Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ Фархад Гараев отметил, что мероприятие организовано в целях изучения деятельности МСБ в сфере медицинского бизнеса, потенциала развития и проблем в этой сфере, усиления государственно-частного партнерства.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил, что в настоящее время в сфере частной медицины в Азербайджане действуют около 1 400 бизнес-субъектов. Было отмечено, что увеличение числа частных медицинских учреждений, субъектов, занимающихся частной медицинской практикой, стало возможным благодаря поддержке, оказываемой Президентом Ильхамом Алиевым сфере предпринимательства.

Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев рассказал о важности сотрудничества с субъектами малого и среднего бизнеса. Была отмечена постоянная заинтересованность агентства в государственно-частном сотрудничестве. Участники обсуждений были проинформированы о том, что агентство тесно сотрудничает с представителями малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность в медицинской сфере.

Председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что возглавляемая им структура оказывает поддержку субъектам бизнеса, осуществляющим деятельность в различных сферах, в том числе в области здравоохранения, что способствует расширению местного производства и внедрению государственно-частного партнерства, упрощению нормативов для частной медицинской деятельности, стимулированию создания частных медицинских лабораторий.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.