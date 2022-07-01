В Гейгеле пройдет Национальный фестиваль "Яйлаг"

В Хан Яйлаг, расположенном на территории Гейгельского района, 29-31 июля пройдет 2-й Национальный фестиваль "Яйлаг".

Как передает Day.Az, об этом сказали в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана.

Организатором является Фонд истории и культуры "Джавад хан" при поддержке KOBİA и других партнерских организаций.

Свою продукцию на фестивале смогут предложить представители микро- и малого бизнеса, а также мастера прикладного искусства с изделиями ручной работы - здесь будет действовать "квартал ремесел", где можно будет приобрести картины, подарки, сувениры, ювелирные украшения, текстильные изделия, игрушки и т. д.

Заинтересованные в участии могут обратиться в Агентство, заполнив электронную форму https://smb.gov.az/az/contact-form/exhibition-form/1 до 14 июля 2022 года.