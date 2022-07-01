Банк АВВ выплатит дивиденды акционерам (R)

30 июня текущего года состоялось общее собрание акционеров банка АВВ в форме заочного голосования. Участники собрания утвердили Финансовый отчет ABB за 2021 год, заверенный внешним аудитором и рекомендованный Аудиторским комитетом.

По итогам финансовых результатов 2021-го года был также рассмотрен вопрос о выплате акционерам Банка дивидендов в размере 125 миллионов манатов из прибыли предыдущего года.

Дополнительно, на собрании был также рассмотрен вопрос о списании отозванных акций с баланса Банка, в связи с чем было принято соответствующее решение.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.