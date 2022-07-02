Сахиль Бабаев рассказал об электронной системе назначения пенсий

В Азербайджане любой гражданин, достигший пенсионного возраста, обеспечивается пенсией и пособиями без обращения в какие-либо госорганы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, это стало возможным после внедрения министерством системы электронного назначения пенсий.

"Когда мы подготовили законодательный акт об электронных пенсиях и пособиях, многие говорили, что применение этой системы вызовет проблемы. Утверждалось, что в Азербайджане недостаточно электронных баз данных и в этом процессе будут ошибки. Наши исследования показали, что вероятность ошибки составляет 5-7 процентов из-за обработки данных, которых нет в нашей базе, и нужно пять лет, чтобы устранить этот фактор. Поэтому мы приняли решение и начали с 2019 года внедрять систему электронных назначений, устранять возникающие ошибки.

Сейчас я могу с гордостью сказать, что сегодня гражданин в день достижения своего пенсионного возраста, не обращаясь ни в какие органы и не собирая никаких документов, получает сообщение от министерства труда и социальной защиты населения о пенсионном обеспечении.

Раньше гражданин, достигший пенсионного возраста, тратил три месяца на сбор необходимых документов. Теперь эта проблема полностью устранена", - сказал Бабаев.