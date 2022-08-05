Обсужден вопрос организации торговой миссии Бельгии в Азербайджан

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с послом Бельгии в Баку Мишелем Питермансом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, стороны обсудили вопросы организации в ноябре этого года торговой миссии Бельгии в Азербайджан, взаимных инвестиций и др.

Алиев отметил, что существуют возможности для усиления двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе в фармацевтической промышленности и сельском хозяйстве, для участия бельгийских компаний в "зеленых" энергетических проектах на освобожденных территориях, а также в Алятской свободной экономической зоне, "Экономической зоне Аразская долина" и Агдамском промышленном парке.

В свою очередь, посол отметил важность развития отношений между Азербайджаном и Бельгией, поделился своим видением новых сфер сотрудничества, потенциала реализации совместных инициатив.