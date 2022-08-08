В Баку обсудили проект по ж/д грузоперевозкам из Китая в Европу - ФОТО
В Баку состоялось заседание железнодорожных операторов стран-участниц международного мультимодального маршрута страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на компанию ADY Container ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги").
На заседании заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбал Гусейнов рассказал о совместном сотрудничестве железнодорожных управлений стран-участниц в направлении повышения привлекательности маршрута.
"Необходимо объединить усилия в направлении привлечения грузов на маршрут, ускорения оперативного решения возникающих проблем", - говорится в сообщении.
В рамках встречи был обсужден пилотный проект по контейнерным перевозкам грузов из китайского города Кашгар в Европу железнодорожными операторами, представляющими шесть стран.
"Уже готова пробная версия цифровой платформы, которая обеспечит повышение эффективности грузоперевозок по коридору, оптимизацию операций. В тестовом режиме начинается внедрение платформы, разработанной компанией UNISER, специализирующейся в этой области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках встречи состоялось обсуждение веб-страницы, на которой будет размещена информация о маршруте.
Участники заседания подчеркнули необходимость создания консорциума с участием сторон для повышения эффективности маршрута, приняли решение о продолжении обсуждений в этом направлении.
Отметим, что транспортный маршрут Азиатско-Тихоокеанский регион - Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа был создан в 2019 году при участии ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и государственных железнодорожных структур соответствующих стран.
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