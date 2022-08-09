Грузоперевозки в азербайджанском секторе ТРАСЕКА увеличились

Объем грузов, перевезенных по азербайджанскому сектору транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) в январе-июне нынешнего года, составил 24 253,5 тыс. тонн, а грузооборот - 6005,6 млн. тонн/км, в годовом сравнении эти показатели выросли соответственно на 19,3% и 25,6%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Государственном комитете по статистике сообщили, что из этих грузов 13 079,6 тыс. тонн или 53,9% были перевезены автомобильным транспортом, 7 914,2 тыс. тонн или 32,6% - железнодорожным транспортом, 3 259,7 тыс. тонн или 13,5% - водным транспортом.

Сообщается, что 6 621,5 тыс. тонн или 27,3% перевезенных по коридору грузов составили транзитные грузы.