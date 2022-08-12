ЕБРР включил Гянджу в программу "Зеленые города"

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ведет переговоры с министерством экономики Азербайджана о возможном включении новых городов в программу ЕБРР "Зеленые города", сообщил Trend в понедельник официальный представитель банка, передает Day.Az.

"В настоящее время мы полностью сосредоточены на реализации проектов по удалению твердых отходов и уличному освещению, а также на подготовке плана действий "Зеленый город" для города Гянджа. Мы находимся на ранней стадии переговоров с министерством экономики Азербайджана о возможном включении новых городов в программу ЕБРР "Зеленые города", - сказал источник.

По словам представителя банка, в городах, отвечающих требованиям, должно быть не менее 50 000 жителей. Кроме того, города должны взять на себя обязательства по разработке и реализации Плана действий "Зеленый город" и запустить инициирующий инвестиционный проект с ЕБРР.

Также ЕБРР планирует подписать новый проект в азербайджанском городе Гянджа в сентябре 2022 года.

"Мы планируем подписать проект по уличному освещению Гянджи в ходе визита президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Азербайджан. Этот проект будет способствовать созданию современной и энергоэффективной инфраструктуры уличного освещения в Гяндже. В рамках проекта банк также планирует подписать соглашение об инвестиционном гранте в размере 2,5 миллиона евро, выделенном Фондом E5P, который поддерживается Европейским союзом и другими международными донорами", - сказал источник.