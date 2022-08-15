https://news.day.az/economy/1487331.html В Азербайджане выросли пассажироперевозки воздушным транспортом
В Азербайджане выросли пассажироперевозки воздушным транспортом
В январе-июле этого года в Азербайджане воздушным транспортом было перевезено 1138,4 тыс. пассажиров, или в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Госкомстате сообщили, что 99,7% перевозок было осуществлено государственными и 0,3% - частными предприятиями.
Согласно информации, за отчетный период грузооборот данным видом транспорта снизился на 0,5% и составил 272,3 тыс. тонн.
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