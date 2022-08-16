У Азербайджана есть потенциал стать региональным зерновым хабом

Азербайджан может превратиться в региональный зерновой хаб. Если раньше он рассматривался как хаб энергетический и транспортный, то теперь транзитные возможности страны могут быть расширены, и зерновой сегмент очень перспективен в этом плане.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и экономических отношений Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов.

То, что внешнеэкономическая политика Азербайджана опирается на национальные интересы, дает нам устойчивые конкурентные преимущества, несмотря на неопределенности и проблемы на региональном и мировом уровне. С другой стороны, несомненно, нам нужно локализовать производство внутри страны, реализовывать эффективно импортозамещение. Необходимо также реализовать систему мер для обеспечения в необходимом количестве и качестве зерновыми внутренний рынок, а в перспективе - экспортировать эту продукцию и на внешние рынки. Посевные площади, правильное использование водных ресурсов, реализация политики систематизации развития сельского хозяйства - это те направления, которые позволят локализовать производство внутри страны.

"Региональная экономическая интеграция позволит нам эффективно работать и на внешних рынках. Считаю, что с развитием в благоприятном ключе ситуации в зерноводстве, мы должны также развивать и перерабатывающие сегменты. И, думаю, импортозависимость по муке тоже должна быть максимально сокращена и устранена. В таком разрезе мы можем в перспективе говорить о поставках этой продукции не только на внутренний, но и на внешний рынок. Если нам удастся в перспективе развивать внутренний зерновой рынок в нужном формате, то и развитие мукомольного дела тоже должно быть поставлено на соответствующие рельсы, чтобы отечественные товаропроизводители получали бы высокие добавленные стоимости", - сказал экономист.

Продолжая тему зерна, наш собеседник коснулся и проведения в Баку в октябре этого года Международной зерновой торговой конференции. По словам Эльшада Мамедова, те санкционные решения, свидетелями которых мы стали, те мировые экономические проблемы, которые носят структурный, системный характер, и в целом обострение межрегиональных разногласий, напряжение и без того сложной геополитической и экономической ситуации в мире привели к очень тяжелым последствиям в плане развития зернового рынка. В этих условиях нужно задуматься о причинах сложившейся ситуации и одновременно искать пути выхода из нее.

В сложившихся условиях для всех без исключения стран является приоритетом обеспечение стабильной ситуации на зерновом рынке, потому что зерновой рынок это весьма значимый сегмент потребительского рынка в целом, отметил экономист.

"В этом контексте я считаю, что проведение в Баку Международной зерновой конференции является очень важным шагом в сторону позиционирования и укрепления статуса нашего государства в региональном масштабе. Азербайджан может превратиться в региональный зерновой хаб. Если до этого больше говорили об энергетическом хабе, касаясь транзитных возможностей страны, то сегодня можем расширять, диверсифицировать эти наши возможности, и зерновой сегмент является очень перспективным в этом плане.

Вместе с тем, считаю, мы можем говорить не только о транзитных возможностях. При наличии мощной инвестиционной политики, усиления научной, инновационной составляющей мы можем рассчитывать на то, что Азербайджан вправе не просто планировать и проводить мероприятия по развитию своего агропромышленного комплекса, рассчитанного на обеспечение потребностей внутреннего рынка, но и развивать внутренний потенциал. Для этого нужны соответствующие технологии, правильные управленческие решения на зерновом рынке. И, если правильно распределить природные и трудовые ресурсы, то, я думаю, у нас в этом плане имеется большой потенциал для укрепления статуса страны в качестве сельскохозяйственной региональной мощной системы. С точки зрения развития сельского хозяйства упор в значительной степени должен делаться на развитие внутреннего потенциала по зерновому сегменту.

В этом плане мы можем сотрудничать с соседними странами и, формируя региональный рынок зерна, с одной стороны, обеспечить внутренние потребности, с другой - выйти на внешние рынки, особенно имея в виду, что, согласно прогнозам специалистов, санкционная политика в отношении России будет достаточным трендом. В этом контексте Азербайджан может получить весомые конкурентные преимущества как транзитер и производитель", - считает азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева