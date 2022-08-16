Топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

В январе - июле 2022 года Азербайджан экспортировал более 16 414 905 тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 12,398 миллиарда долларов, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Основными импортерами нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в указанный период стали: Италия (6,679 миллиона тонн на сумму 4,979 миллиарда долларов), Индия (1,237 миллиона ​​тонн на сумму 1,028 миллиарда долларов) и Израиль (1,450 миллиона тонн на 1,021 миллиарда долларов).

В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе - июле 2022 года:

Страна Объем импорта Стоимость импорта (в долларах США) Италия 6 679 380,57 4 979 226 060 Индия 1 236 761,15 1 028 653 600 Израиль 1 449 824,24 1 021 414 640 Великобритания 926 011,63 752 508 070 Хорватия 544 666,46 490 740 300 Чехия 600 564,76 473 264 430 Португалия 607 944,06 428 162 990 Испания 560 069,44 426 066 350 Тунис 433 281,71 326 185 840 Украина 506 359,30 304 578 840

Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.

Кроме того, нефть экспортируется по железной дороге в терминалы в Батуми и Кулеви в Грузии.