Топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти
В январе - июле 2022 года Азербайджан экспортировал более 16 414 905 тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 12,398 миллиарда долларов, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Основными импортерами нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в указанный период стали: Италия (6,679 миллиона тонн на сумму 4,979 миллиарда долларов), Индия (1,237 миллиона тонн на сумму 1,028 миллиарда долларов) и Израиль (1,450 миллиона тонн на 1,021 миллиарда долларов).
В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе - июле 2022 года:
|
Страна
|
Объем импорта
|
Стоимость импорта (в долларах США)
|
Италия
|
6 679 380,57
|
4 979 226 060
|
Индия
|
1 236 761,15
|
1 028 653 600
|
Израиль
|
1 449 824,24
|
1 021 414 640
|
Великобритания
|
926 011,63
|
752 508 070
|
Хорватия
|
544 666,46
|
490 740 300
|
Чехия
|
600 564,76
|
473 264 430
|
Португалия
|
607 944,06
|
428 162 990
|
Испания
|
560 069,44
|
426 066 350
|
Тунис
|
433 281,71
|
326 185 840
|
Украина
|
506 359,30
|
304 578 840
Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.
Кроме того, нефть экспортируется по железной дороге в терминалы в Батуми и Кулеви в Грузии.
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