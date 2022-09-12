21-24 сентября 2022 года в Шуше состоится международный шахматный турнир "Shusha Chess 2022". Турнир организован со стороны Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики, Федерации шахмат Азербайджана и Управления государственного заповедника города Шуша. Главным спонсором мероприятия стала компания SOCAR, банк АВВ и "Azərxalça" также оказали поддержку в организации.

Международный шахматный турнир состоится в культурной столице Азербайджана Шуше впервые после исторической Победы в Отечественной войне. Мероприятие посвящено 190-летию выдающейся поэтессы и мецената Хуршудбану Натаван. Международный шахматный турнир "Shusha Chess 2022" пройдет в двух категориях - среди мужчин и женщин. В каждой категории 10 шахматистов будут соревноваться по рапиду и блицу.

Спонсорская поддержка международного шахматного турнира "Shusha Chess 2022" является продолжением проектов корпоративной социальной ответственности АВВ в различных направлениях. Своим участием в подобных проектах АВВ способствует популяризации физического и интеллектуального спорта в нашей стране, а также оказывает поддержку талантам и будущему нашего общества.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.