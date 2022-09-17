Зангезурский коридор обеспечит прямой и самый короткий путь из Азербайджана в Европу

Зангезурский коридор сыграет большую роль в транспортировке грузов между тюркоязычными странами, сказал Trend в субботу генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, передает Day.Az.

По его словам, на сегодня перевозка грузов между странами-членами Организации осуществляется через Россию и Иран.

"Зангезурский коридор обеспечит прямой и самый короткий путь из Турции в Азербайджан, Центральную Азию и Европу. Помимо этого, коридор будет способствовать максимальному задействованию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), а это уже выходит за рамки нашего региона и бенефициарами будем не только мы. Откроются также возможности расширить перевозки в Китай и на Дальний Восток", - сказал Амреев.

Он добавил, что Организация тюркских государств работает и над укреплением инфраструктурных сетей тюркоязычных стран, в том числе маршрута ТМТМ.