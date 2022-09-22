Премьер Молдовы едет в Баку за азербайджанским газом

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица совершит визит в Азербайджан обсудить поставки газа, передает Day.Az со ссылкой на молдавские СМИ.

"Премьер-министр посетит с визитом Баку в рамках заседания молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в столице Азербайджана 10-12 октября текущего года. Среди обсуждаемых вопросов - возможность импорта природного газа из Азербайджана", - сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Как ранее сказал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, страна потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год.

"Мы хотели бы подписать контракт на получение газа в диапазоне от 1 до 3 миллиардов кубометров в год", - отметил он.

По словам Спыну, у Молдовы имеются запасы в 35 миллионов кубометров газа, и зимой этого объема хватит максимум на десять дней.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.