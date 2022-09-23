Азербайджанский газ укрепляет энергобезопасность всей Европы

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) в этом году в Италию будет поставлено более 9,5 миллиарда кубометров газа, что на 2,5 миллиарда кубометров больше, чем в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на мероприятии Young Hope в Италии управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

"Речь идет о более чем 13 процентах потребности страны в газе", - пояснил он.

Скьеппати отметил, что с начала коммерческой деятельности TAP транспортировал более 16 миллиардов кубометров газа в Европу, из которых более 13,5 миллиарда кубометра пришлось на долю Италии, "способствуя укреплению безопасности поставок для всего континента".

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.