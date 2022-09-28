В Азербайджане готовится льготный пакет для резидентов экономических зон

Агентство по развитию экономических зон Азербайджана готовит специальный льготный пакет для резидентов промышленных зон освобожденных территорий.

Об этом сказал глава департамента Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эмиль Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в пакет включены такие льготы, как снижение тарифов на коммунальные услуги, кредитных ставок, а также субсидирование.

"Предложения по расширению льгот для резидентов находятся на стадии разработки. Мы ожидаем, что к вышеуказанным льготам будет добавлен также ряд других поощрений", - добавил Гаджиев.