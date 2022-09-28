В Азербайджане планируется создать государственный агропарк.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в ходе выступления на тему "Инновации в сельском хозяйстве: агропарки" глава департамента Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Амир Мамедов.

По его словам, пилотный проект по созданию агропарка, который будет находиться в Евлахе, уже подготовлен.

"Так, например, в целях поддержки малообеспеченных семей планируется предоставить 60 гектаров земли 60 малообеспеченным семьям для создания садов. Агропарк будет построен на основе современных "умных" технологий. На его территории планируется создать необходимую инфраструктуру для развития агротуризма", - подчеркнул Мамедов.