Сколько в Азербайджане заключено договоров аренды жилья?

На сегодня в Азербайджане заключено 2 462 договора аренды жилья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель директора департамента арендного жилья Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Аслан Зейналов на тренинге для СМИ.

"Общее количество предлагаемых квартир составляет 2 852, количество оставшихся квартир - 390. Более 51 процента обратившихся работают в государственном секторе, около 49 процентов - в частном секторе. Среднемесячный доход обратившихся составляет 1 300 манатов, среднемесячный платеж - 1 140 манатов", - сказал он.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".