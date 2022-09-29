Чавушоглу о поставках азербайджанского газа в Восточную Европу и балканские страны

Восточная Европа и балканские страны ждут посредничества Турции в вопросе поставок азербайджанского газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"С точки зрения удовлетворения потребностей Восточной Европы и балканских стран как в электроэнергии, так и в поставках азербайджанского газа в эти страны, все взоры направлены на Турцию", - сказал он.

Министр напомнил, что Турция решила продовольственный кризис посредством соглашения по зерну.

"Сегодня мы играем важную роль в решении энергетического кризиса", - сказал Чавушоглу.