https://news.day.az/economy/1499254.html Чавушоглу о поставках азербайджанского газа в Восточную Европу и балканские страны
Чавушоглу о поставках азербайджанского газа в Восточную Европу и балканские страны
Восточная Европа и балканские страны ждут посредничества Турции в вопросе поставок азербайджанского газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"С точки зрения удовлетворения потребностей Восточной Европы и балканских стран как в электроэнергии, так и в поставках азербайджанского газа в эти страны, все взоры направлены на Турцию", - сказал он.
Министр напомнил, что Турция решила продовольственный кризис посредством соглашения по зерну.
"Сегодня мы играем важную роль в решении энергетического кризиса", - сказал Чавушоглу.
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